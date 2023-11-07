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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الصحة العالمية تحذر من كارثة كبرى في غزة وتطالب بوقف فوري للقصف

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة

قصفت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي جميع المخابز التي تقدم مصدر الطعام الوحيد داخل قطاع غزة مما ينذر بكارثة انسانية وشيكة، اضافة الى الشكوى المستمرة من انتشار الجثث في الشوارع وتحت الانقاض مما دفع منظمة الصحة العالمية للاستغاثة بايقاف انساني فوري للقصف. 
 

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و دعت منظمة الصحة العالمية، جميع الأطراف إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، في محاولة منها لتقديم ابسط سبل الغذاء والماء النظيف والدواء لتجنب كارثة قد تتسبب في انتشار اوبئة وامراض بين المدنيين. 

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة «إكس»: «نحث جميع الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والعمل على تحقيق السلام الدائم، ونطالب مجدداً بالإفراج الفوري عن الرهائن».

وأضاف أن «التاريخ سيحكم علينا جميعاً من خلال ما نفعله لإنهاء هذه المأساة».

ومضى يقول: «مر شهر من القصف العنيف على غزة. قتل 10 آلاف شخص، بينهم أكثر من 4000 طفل. إلى متى ستستمر هذه الكارثة الإنسانية؟».  

وقتل جيش الاحتلال اكثر من 10 الاف شخص معظمهم من الاطفال والنساء منذ بداية القصف الذي تخطى الشهر مستمرا في تنفيذ ابادة جماعية وتهجير قصري لاهالي غزة

الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة منظمة الصحة العالمية

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