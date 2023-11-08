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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تبدأ إنتاج الجيل الجديد من سيارتها الاقتصادية في ألمانيا

صدى البلد

أتيحت الفرصة لـ إليون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مؤخرًا لزيارة مصنع تسلا جيجا برلين في ألمانيا، إلى جانب الإدلاء ببعض التصريحات حول الديكور الداخلي، يُقال إن ماسك صرح أنه من المتوقع أن يشارك المصنع في صنع نموذج سيارة كهربائية من الجيل التالي وبأسعار معقولة من شركة تسلا.

 

وفقًا لقناة Gigafactory Berlin News على Twitter/X، والتي تغطي الأخبار المتعلقة بالمصنع، أعلن ماسك خلال زيارته أن السيارة الكهربائية القادمة بقيمة 25000 يورو (المعروفة في الولايات المتحدة بأنها سيارة كهربائية بقيمة 25000 دولار) سيتم إنتاجها في برلين.

 

أقتصرالخطاب على الموظفين فقط ولا يوجد فيديو. تمت مشاركة الأخبار من قبل عدد من مواقع الويب الموجهة نحو تسلا (بما في ذلك Teslarati و Torque News)، مما يشير إلى أن هذا الأمر محتمل.

 

وفي الوقت نفسه، هنأ ماسك الفريق وأشاد بالمصنع الذي يصنع سيارة تسلا موديل Y للسوق الأوروبية. وكشف أيضًا أن المصنع بأكمله سيتم تغطيته بالفن. هناك بالفعل العديد من أعمال الجرافيتي، ولكن يبدو أنها مجرد البداية من حيث تزيين المكان.

 

وكما نعلم، فإن نموذج الجيل التالي من شركة تسلا السيارة الكهربائية ذات الأسعار المعقولة وابن عمها روبوتاكسي المستقل مخصص لمصنع جيجا المكسيك القادم. ومع ذلك، يشير أحد التقارير إلى أنه من المحتمل أن يتم تطوير السيارة وإنتاجها في البداية في ولاية تكساس.

من المتوقع أن تكون سيارة Tesla EV ذات الأسعار المعقولة "أكثر تقليدية" من سيارة Tesla Cybertruck. وسيكون أيضًا "رائعًا" و"جميلًا" و"نفعيًا"، وفقًا لما قاله ماسك. ومن المتوقع أيضًا أن يتم إنتاج السيارة بكميات كبيرة ربما ملايين الوحدات سنويًا.

 

من المحتمل أن يكون إنتاج السيارة التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار في المكسيك وما يعادل 25 ألف يورو في أوروبا منطقيًا إلى حد كبير. ويمكن أيضًا أن تشهد الإنتاج في مصنع آخر في الصين أو في أي مكان آخر في آسيا. 

 

بغض النظر عن اختيارات الموقع، فمن المرجح أننا على بعد بضع سنوات على الأقل من إطلاق هذا النموذج الجديد لأنه يتعين على تسلا أولاً إكمال التطوير وبناء منشآت تصنيع جديدة بعملية تصنيع جديدة تمامًا لخفض التكاليف بشكل جذري.

 

 

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