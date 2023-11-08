عمرو الحديدي: الأهلي يحتاج خدمات فتوح بشدة ولا بد من ضم ظهيرين

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، هو الحل المثالي لتدعيم الجبهة اليسرى للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وتابع الحديدي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حال وجود فرصة للتعاقد مع فتوح، لا بد أن يذهب إليه الأهلي، لأن الفريق يحتاجه بشدة".

وأضاف عمرو الحديدي: "لا بد من التعاقد مع ظهيرين في الناحية اليسرى للنادي الأهلي، ولا يوجد أفضل من أحمد فتوح ويحيى عطاالله لاعب الوداد المغربي ومحمد حمدي لاعب بيراميدز، من أجل تدعيم هذا المركز".