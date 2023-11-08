أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 8-11-2023

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا؛ مع أول تعاملات لها، اليوم الأربعاء، الموافق 8-11-2023، داخل الجهاز المصري، دون أي تغيير ملحوظ .

وأعلن البنك المركزي المصري في نشرته اليومية عبر موقعه الرسمي، أن أسعار الصرف الأجنبي والعربي أمام الجنيه، استمرت في استقرارها دون أي تغيير، منذ 3 أشهر وحتى اليوم.



سعر الدولار



سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو



وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.9 جنيه للشراء و 33.05 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني



سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري حوالي 37.88 جنيه للشراء و 38.جنيه للبيع.



سعر الدولار الكندي



وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه إلي 22.41 جنيه للشراء و 22.51 جنيه للبيع.



الكرون الدنماركي



وصل سعر الكرون الدنماركي مقابل الجنيه نحو 4.4 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع.



الكرون النرويجي



سجل سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 2.75 جنيه للشراء و 2.77 جنيه للبيع.



الكرون السويدي



وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه إلي 2.82 جنيه للشراء و 2.83 جنيه للبيع.



الفرنك السويسري



وصل سعر الفرنك السويسري لنحو 34.21 جنيه للشراء و 34.37 جنيه للبيع.



الـ 100 ين ياباني



وصل سعر الـ 100 ين ياباني لنحو 20.49 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع.



اليوان الصيني



سجل سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع



الدولار الأسترالي



وصل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه لنحو19.78 جنيه للشراء و 19.87 جنيه للبيع

العملات العربية



وعلي صعيد العملات العربية والتي أظهرت استقرارا اما الجنيه صباح اليوم



سعر الريال السعودي



بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.74 جنيه للراء و 100.35 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع



الدينار البحريني



وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.4 جنيه للشراء و 82.11 جنيه للبيع



الريال العماني



سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع



الدينار القطري



سجل سعر الدينار القطري أمام الجنيه نحو 8.46 جنيه للشراء و 8.5 جنيه للبيع



الدينار الأردني



سجل سعر الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.67 جنيه للبيع.

