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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 8-11-2023

أسعار العملات
أسعار العملات

شهدت  أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا؛ مع أول تعاملات لها، اليوم الأربعاء، الموافق 8-11-2023، داخل الجهاز المصري، دون أي تغيير ملحوظ .

وأعلن البنك المركزي المصري في نشرته اليومية عبر موقعه الرسمي، أن أسعار الصرف الأجنبي والعربي أمام الجنيه، استمرت في استقرارها دون أي تغيير، منذ 3 أشهر وحتى اليوم.

سعر العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم بالبنوك

بعد قرار المركزي.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم| تعرف عليها


سعر الدولار


سجل  سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


سعر اليورو


وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.9 جنيه للشراء و 33.05 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الإسترليني


سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري حوالي 37.88 جنيه للشراء و 38.جنيه للبيع.


سعر الدولار الكندي


وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه إلي 22.41 جنيه للشراء و 22.51 جنيه للبيع.


الكرون الدنماركي


وصل سعر الكرون الدنماركي مقابل الجنيه نحو 4.4 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع.


الكرون النرويجي 


سجل سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 2.75 جنيه للشراء و 2.77 جنيه للبيع.


الكرون السويدي


وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه إلي 2.82 جنيه للشراء و 2.83 جنيه للبيع.


الفرنك السويسري


وصل سعر الفرنك السويسري لنحو 34.21 جنيه للشراء و 34.37 جنيه للبيع.


الـ 100 ين ياباني


وصل سعر الـ 100 ين ياباني لنحو 20.49 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع.


اليوان الصيني

 
سجل سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع


الدولار الأسترالي 


وصل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه لنحو19.78 جنيه للشراء و 19.87 جنيه للبيع

 

العملات العربية


وعلي صعيد العملات العربية والتي أظهرت استقرارا اما الجنيه صباح اليوم


سعر الريال السعودي


بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع


الدينار الكويتي


سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.74 جنيه للراء و 100.35 جنيه للبيع


الدرهم الإماراتي


وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع


الدينار البحريني


وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.4 جنيه للشراء و 82.11 جنيه للبيع


الريال العماني


سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.07  جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع


الدينار القطري


سجل سعر الدينار القطري أمام الجنيه نحو 8.46 جنيه للشراء و 8.5 جنيه للبيع


الدينار الأردني


سجل سعر الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.67 جنيه للبيع.
 

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