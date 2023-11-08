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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

يقصد مين؟.. خالد الغندور يطرح سؤالاً مثيرا عبر فيسبوك| تفاصيل

صدى البلد

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا مثيرا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب الغندور:"للشطار..لو نادي أعلن عن تفاوضه مع لاعب قبل انتهاء عقده بأكثر من 6 شهور..  في الوقت غير المسموح.. مع اللاعب أو وكيله.. ما هي العقوبات التي ستوقع عى  النادي أو اللاعب؟.. لو الكلام ده في أوروبا طبعا".

 

وفي سياق آخر.. كان عامر العمايرة المتخصص في اللوائح الرياضية، قال إنه من المفترض أن يكون نادي الزمالك لديه لائحة داخلية، وكل اللاعبين يوقعون عليها قبل بداية الموسم، وتنص تلك اللائحة على وجود عقوبات معينة، يتم فرضها على اللاعبين، ولكن يظل اللاعب يتدرب سواء بشكل جماعي أو منفرد تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الفني.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر قناة etc: "أي لاعب لو متبقي له رواتب شهرين متأخرات، يتم إخطار النادي ومنحه مهلة 15 يومًا وفي حالة عدم الرد خلال الفترة الممنوحة؛ يستطيع اللاعب فسخ العقد والحصول على قيمة عقده كاملًا، لو أراد الزمالك التصعيد مع فتوح؛ عليه تسديد مستحقاته كاملة".

وأضاف: "طبقا للوائح الفيفا، فإن أحمد فتوح لن يستطيع التوقيع لأي نادٍ حتى خلال فترة الحماية، سواء الأهلي أو غيره ، ولذلك لن يقوم أي فريق بالإعلان عن ضم لاعب الزمالك في يناير المقبل على أن يكون تفعيل العقد من الموسم المقبل".

وواصل: "يجب على الزمالك أن يحصن نفسه في ملف فتوح؛ بتسديد مستحقاته المالية المتأخرة، وحال تدربه مع قطاع الناشئين؛ فإن اللاعب أيضا من حقه فسخ العقد".

وزاد: "لا بد أن يوقع أحمد فتوح على أي خصومات مالية أو عقوبات يتم توقيعها عليه من جانب إدارة الزمالك؛ حتى لا يقع في نفس فخ النادي الإسماعيلي الذي تعرض لشكاوى من لاعبين أجانب؛ بعدما خصم من مستحقاتهم ولم يتم الحصول على موافقة منهم، وتمت معاقبة النادي بتحمل كافة المستحقات المالية".

وأشار إلى أن أي عقوبة مالية يصدرها الزمالك على أحمد فتوح، تستلزم الحصول على توقيعه على أوراق تفيد بوجود خصم مالي، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي لا يعترف ببند توزيع 25% من العقود حسب نسبة المشاركة، الذي يتم اللجوء إليه في مصر، ولذلك يجب عمل العقود بطريقة معينة لحماية أموال الأندية.

وأوضح أن الزمالك لا يستطيع خصم مبالغ كبيرة من فتوح؛ إلا لو الخطأ مذكور في لائحة الفريق الداخلية، مشيرًا إلى أنه حال عدم وجود بند في اللائحة الداخلية يعاقب اللاعب على مغادرة المعسكر؛ يتم توقيع أقصى عقوبة في اللائحة، كما أن العقوبة لا يجب أن تتخطى الـ25% من قيمة عقده.

وأكد، أنه على حد علمه، فإن لاعبي الزمالك لم يقوموا بالتوقيع على اللائحة الداخلية حتى الآن، مشيرا إلى أنه ينصح النادي بتسديد مستحقات اللاعب، وأن يكون القرار الصادر في حق اللاعب من جانب المستشار القانوني الذي خضع اللاعب أمامه للتحقيق، وحال صدور أي عقوبات مالية؛ يجب أن يقوم اللاعب بالتوقيع عليها وأن يتدرب بشكل جماعي أو منفردا مع أحد افراد الجهاز الفني.

وأضاف: "من الوارد أن يقوم فتوح باللجوء لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك؛ بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة،ومنح النادي مهلة لمدة 15 يوم، ومن ثم فسخ العقد؛ بسبب تلك النقطة".

وأتم: "ليس من حق فتوح التوقيع لأي نادٍ طوال الموسم الجاري، وليس من حقه التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل؛ لأن فترة الحماية تكون للاعبين فوق الـ28 عاما، وفتوح لم يصل لهذا السن".

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