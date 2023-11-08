شاهد.. لقطات من داخل ستاد مباراة الأهلي وسيراميكا

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صوراً جاهزية ملعب المباراة لاستضافة مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكشف الاعلامي أحمد شوبير ، عن اسم حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري الممتاز اليوم.

وكتب شوبير ، عبر حسابه بموقع فيسبوك: عبد العزيز السيد حكماً لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري الممتاز .

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.