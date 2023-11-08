أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا .. شاهد

أعلن اللاعب أحمد حسن تشكيل الأهلي في مباراته اليوم أمام سيراميكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"موديست على دكة الاحتياط وأكرم توفيق يظهر أساسيًا في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا ".

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اسم حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري الممتاز اليوم.

و كتب شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك: عبد العزيز السيد حكماً لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري الممتاز .

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.