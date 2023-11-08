مطالب بالتحقيق معهم.. الزمالك يتأثر بأزمة الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

قال طلعت يوسف المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السكندري، إن الزمالك سيتأثر بأزمة ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، التي حدثت ليلة مباراة زد، بهروبهم من المعسكر.

وأضاف يوسف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه ضد عرض ثلاثي الزمالك للبيع قبل التحقيق معهم، مع التأكيد على صعوبة تنفيذ هذا القرار من الأساس.

وأكد مدرب الاتحاد السكندري الأسبق، أن قرار عرض أحمد فتوح للبيع ليس عقابًا، خاصة وأن عقده على وشك الانتهاء، بينما الظروف المحيطة كانت سبب في رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشدد على أنه إذا تولى مارسيل كولر مدرب الأهلي مهمة تدريب الزمالك في الظروف الحالية، لفشل مثلما فشل أوسوريو، وهو ما يؤكد أن مدرب الأبيض الذي تمت إقالته لا يتحمل وحده النتائج.