موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن تطورات الزيارة المرتقبة من جانب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء إلى نادي الزمالك من أجل تهنئة مجلس حسين لبيب على تولي رئاسة القلعة البيضاء.

وعلم صدى البلد أن الزيارة ستكون عقب الانتهاء من الجمعية العمومية العادية للنادي الاهلي يومي 17 و 18 نوفمبر الجاري.

محمود الخطيب يزور الزمالك

وفي سياق متصل قال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت أف إم: "محمود الخطيب في الوقت الحالي يؤدي مناسك العمرة، وعقب عودته من السعودية سوف يتحرك لزيارة مقر الزمالك ومجلس القلعة البيضاء الجديد".

وأضاف "سيكون الهدف من زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك هو وضع النقاط فوق الحروف في علاقة القطبين خلال الفترة القادمة".

وقال: "ليس الهدف من الزيارة مجاملة الزمالك فقط، وبالمناسبة حسين لبيب رئيس الزمالك، سوف يرد الزيارة إلى النادي الأهلي".

وتابع "زيارة الأهلي إلى مقر الزمالك ليس بطلب من وزارة الشباب والرياضة، ولكن هناك رغبة من جانب الخطيب ولبيب للتأكيد على الروح الرياضية الجيدة بين قطبي الكرة المصرية".

الجدير بالذكر أن مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب حرص على زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أمس وخضوعه لجراحة دقيقة في المخ