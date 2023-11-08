سعد سمير مع لاعبي الأهلي قبل بداية المباراة.. صور

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مقابلة سعد سمير مع لاعبي الأهلي قبل بداية المباراة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شوبير: "سعد سمير مع لاعبي الأهلي قبل بداية المباراة".

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صوراً جاهزية ملعب المباراة لاستضافة مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن اسم حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري الممتاز اليوم.

وكتب شوبير، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “عبد العزيز السيد حكماً لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري الممتاز”.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر اليوم، الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.