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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء: عام 2023 الأكثر سخونة والحل في انبعاثات الغازات الدفيئة.. تفاصيل!

عام 2023 الأكثر سخونة
عام 2023 الأكثر سخونة والحل في انبعاثات الغازات الدفيئة

كان شهر أكتوبر الماضي هو الشهر الأكثر سخونة في العالم منذ بدء تسجيل درجة الحرارة العالمية، كما يعتقد العلماء أن متوسط درجة الحرارة العالمية يزداد بمقدار 1.7 درجة مئوية عن أواخر القرن التاسع عشر.

قبل مؤتمر قمة المناخ (Cop28) الذي من المنتظر أنه يُعقد في دولة الإمارات في نهاية الشهر الجاري، أعلن العلماء أنه من المتوقع أن يكون العالم أكثر سخونة في عام 2023 مقارنة بأي عام آخر على الإطلاق، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان"

وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ: "يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن عام 2023 سيكون العام الأكثر دفئًا على الإطلاق، وهو حاليًا أعلى بمقدار 1.43 درجة مئوية من متوسط ما قبل الصناعة". مضيفة أن الشعور بالحاجة الملحة إلى العمل المناخي الطموح في مؤتمر Cop28 خلال هذا العام لم يكن أعلى من أي وقت مضى.

شهر أكتوبر الأكثر سخونة عالميًا

ووجد علماء كوبرنيكوس أن شهر أكتوبر الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم، حيث بلغت درجات الحرارة 1.7 درجة مئوية أعلى مما كان يعتقد أنه كان خلال شهر أكتوبر في المتوسط في أواخر القرن التاسع عشر.

ومن خلال حرق الوقود الأحفوري وتدمير الطبيعة، قام البشر بضخ الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، مما أدى إلى رفع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.2 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية.

ووجد العلماء أن شذوذ درجات الحرارة العالمية لشهر أكتوبر 2023 كان ثاني أعلى مستوى على الإطلاق في جميع الأشهر في مجموعة البيانات الخاصة به.

معاناة إنسانية قياسية

وقالت فريدريك أوتو، عالمة المناخ في إمبريال كوليدج لندن "حقيقة أننا نشهد هذا العام الحرارة القياسية تعني معاناة إنسانية قياسية". مؤكدة أنه خلال هذا العام، تسببت موجات الحر الشديدة وموجات الجفاف، التي تفاقمت بسبب درجات الحرارة القصوى هذه، في وفاة الآلاف، وفقدان الناس لسبل عيشهم، وتشريدهم، وما إلى ذلك.

وأشارت أن هذا هو السبب في أن اتفاق باريس هو معاهدة لحقوق الإنسان، وعدم الالتزام بالأهداف الواردة فيه يعد انتهاكا لحقوق الإنسان على نطاق واسع.

يذكر أنه عُقدت قمة في باريس قبل ثماني سنوات، وعد زعماء العالم بها بمحاولة وقف ارتفاع حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. لكن السياسات الحالية تهدف إلى رفع درجة حرارته بنحو 2.4 درجة مئوية.

الاحتباس الحراري وظاهرة النينو

وقال أكشاي ديوراس، عالم أبحاث الأرصاد الجوية في جامعة ريدينغ: “إن شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 الحار هو مثال مؤسف آخر يوضح كيف تتحطم سجلات درجات الحرارة بهامش هائل. مضيفًا أن ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة وظاهرة النينيو في المحيط الهادئ الاستوائية تضرب الكوكب بشدة.

لقد تسببت الحرارة القياسية الشهر الماضي في إصابة العلماء بحالة من الذهول ويتوقعون أن تكون درجات الحرارة القصوى ناجمة عن مزيج قوي من التلوث بالغازات الدفيئة، وعودة نمط الطقس الطبيعي (ظاهرة النينيو)، وعدد قليل من العوامل الأخرى بما في ذلك انخفاض التلوث الكبريتي وثوران البركان في تونغا.

وقال علماء كوبرنيكوس إن ظروف ظاهرة النينيو استمرت في التطور، لكن شذوذات درجات الحرارة حتى الآن كانت أقل من تلك التي تم الوصول إليها خلال الأحداث القوية السابقة في عامي 1997 و2015.

وقال ديوراس: "من المخيف أن نرى أن درجة الحرارة العالمية منذ يونيو 2023 أكثر دفئا بكثير مما كانت عليه خلال النصف الثاني من عام 2015، عندما كانت ظاهرة النينيو أقوى بكثير". مشيرًا إلى أن كوكبنا لا يزال يمر بمراحل مؤسفة في تاريخ الأرصاد الجوية، ولن يكون من المفاجئ رؤية أرقام قياسية جديدة في الأشهر اللاحقة.

ووجد علماء كوبرنيكوس أن متوسط درجة الحرارة العالمية بين يناير وأكتوبر 2023 كان الأعلى على الإطلاق. لقد تجاوز متوسط العشرة أشهر لعام 2016 - صاحب الرقم القياسي الحالي للسنة الأكثر حرارة - بمقدار 0.1 درجة مئوية.

وقال ريتشارد آلان، عالم المناخ في جامعة ريدينغ: "فقط من خلال التخفيضات السريعة والهائلة في انبعاثات الغازات الدفيئة، في جميع القطاعات، يمكننا تجنب هذه العناوين الرئيسية المتكررة عن السخونة القياسية. مضيفًا أن الأهم من ذلك، هو الحد من الخطورة المتزايدة من الظواهر الرطبة والحارة والجافة المتطرفة التي تصاحب عالم الاحترار السريع.

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