الاحتلال يفتح تحقيقا في مصرع 11 جنديا بصاروخ

حقق الجيش الإسرائيلي في مقتل 11 جنديا داخل ناقلة الجند المدرعة، في الأيام الأولى للمعركة البرية في غزة.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التحقيق انتهى إلى أن العدد الكبير من القتلى نجم عن إصابة بذخيرة كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين، بعد استهداف المركبة بصاروخ مضاد للدروع، لا سيما انفجار صاروخ كتف من نوع "ميتادور" أدى إلى ضرر بالغ داخل المدرعة".



وأضافت القناة، نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي ض أن "المدرعة الحديثة أثبتت فعاليتها في أرض المعركة بنسبة 95% بعد أن فشلت الصواريخ المضادة للدروع في اختراقها بفضل منظومة "معطف الريح"، الذي يوفر حماية لها في وجه الصواريخ".