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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: رؤية نتنياهو الغامضة لمستقبل غزة تنذر بفصل جديد من العنف

صدى البلد

نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تحليلًا حول ما بعد الحرب في غزة، مؤكدة أنه ليس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي رؤية لما بعد الحرب، وذلك بدوره قد ينذر بفصل جديد من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين بالقطاع. 

وأضاف التحليل أن المرة الأخيرة التي كان فيها للقوات الإسرائيلية دور أمني دائم داخل غزة، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون. 

وتنتشر 21 مستوطنة إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات نتينياهو الأخيرة حول ما اعتقد العديد من الإسرائيليين أنه لا يمكن تصوره: عودة ملف الأمن إلى الإدارة الإسرائيلية في غزة، المكان الذي أصبح نصفه مدمراً بالفعل، ويبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وقال نتنياهو لشبكة “أيه بي سي” الإخبارية أمس الأول، الاثنين: "ستتمتع إسرائيل لفترة غير محددة بالأمن العام بشكل مسئول، لأننا رأينا ما يحدث عندما لا يكون لدينا ذلك”.

وتساءلت الصحيفة: “ما الذي يدور في ذهن نتنياهو بالضبط؟ وأوضحت أنه في الواقع، يبدو أن تصريحاته تتعارض مع التقييمات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بأن إسرائيل - التي سيطرت عسكرياً على غزة من عام 1967 إلى عام 2005 - تخطط لإعادة احتلال غزة بأي شكل من الأشكال، وسوف تعارضها واشنطن على أي حال”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي: “لا يمكن لإسرائيل استعادة السيطرة والمسئولية عن غزة”، مضيفًا أنه حسب فهمه فإن “إسرائيل أوضحت أنها ليس لديها نية أو رغبة في القيام بذلك”.

ومع ذلك، تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب تصريحات لبعض المسئولين الإسرائيليين الآخرين الذين أشاروا إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى الحفاظ على وجود عسكري داخل غزة كحاجز لحماية المدنيين.

وفي حين أن نتنياهو كان غامضا بشأن ما يمكن أن يعنيه ذلك على وجه التحديد، فإن التقارير في وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى شكل تقريبي.

ويُقترح أن يشرف جيش الدفاع الإسرائيلي ووكالة الأمن الداخلي على الترتيبات الأمنية على أمل أن تساعد دول أخرى، خاصة في العالم العربي، في تمويل الاستجابة الإنسانية.

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