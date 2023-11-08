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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوقود في طريقه للنفاد بمستشفى القدس في غزة اليوم

مستشفى القدس
مستشفى القدس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مستشفى القدس في غزة يواجه نقصا حادا في الوقود ومن المتوقع أن ينفد الوقود اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية في محيط مستشفى القدس في غزة، مما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: "نحن عاجزون عن الاستجابة لاستغاثات المواطنين المتضررين جراء الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفي القدس".

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وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم تقليص غالبية الخدمات المقدمة في مستشفى القدس بـ غزة جراء الشح الشديد في الوقود.

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