أفشة يحتفل بالمشاركة رقم 200 مع لاعبي الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

احتفل محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بـ قميص خاص يحمل رقم 200، قبل انطلاق مباراة فريقه مع سيراميكا كليوبترا اليوم على استاد المقاولون العرب، وذلك تعبيرا عن عدد المشاركات مع فريقه في المباريات.

وشارك الإعلامي أحمد شوبير، متابعيه صورة للفريق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وعلق قائلا:"محمد مجدي "أفشة" يحتفل بوصوله للمباراة رقم 200 مع النادي الأهلي. 📸🦅".



وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن اسم حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري الممتاز اليوم.

و كتب شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك: عبد العزيز السيد حكماً لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.