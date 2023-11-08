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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: 12 طفلا فلسطينيا مصابا بالسرطان يتلقون العلاج بالقاهرة.. والمعبر لن يغلق

اطفال غزة
اطفال غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

 

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن تم استقبال 12 طفلا فلسطينيا مصابا بالسرطان عبر معبر رفح لتلقى العلاج بمصر.

 

المستشفيات المصرية

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: تم فحص الأطفال وتوزيعهم على المستشفيات المصرية، المتخصصة فى علاج الأورام السرطانية، معقبا: "فى الوقت الحالى يتلقون العلاج اللازم". 

 

وأوضح عبدالغفار، أن مصر بدأت تستقبل المصابين من قطاع غزة بداية من 1 نوفمبر بمتوسط 50 حالة يوميا، معقبا:" المعبر مفتوح أمام الأشقاء المصابين ولن يغلق".
 

قناة دي إم سي قطاع غزة فلسطين فحص الأطفال علاج الأورام زارة الصحة والسكان المستشفيات المصرية

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