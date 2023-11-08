الصحة: 12 طفلا فلسطينيا مصابا بالسرطان يتلقون العلاج بالقاهرة.. والمعبر لن يغلق

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن تم استقبال 12 طفلا فلسطينيا مصابا بالسرطان عبر معبر رفح لتلقى العلاج بمصر.

المستشفيات المصرية

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: تم فحص الأطفال وتوزيعهم على المستشفيات المصرية، المتخصصة فى علاج الأورام السرطانية، معقبا: "فى الوقت الحالى يتلقون العلاج اللازم".

وأوضح عبدالغفار، أن مصر بدأت تستقبل المصابين من قطاع غزة بداية من 1 نوفمبر بمتوسط 50 حالة يوميا، معقبا:" المعبر مفتوح أمام الأشقاء المصابين ولن يغلق".

