تحرك في الكونجرس الأمريكي بسبب خطط إسرائيل لإدارة قطاع غزة بعد الحرب

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن 24 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون الرئيس، جو بايدن، بتوضيح إن كانت خطط إسرائيل لإدارة غزة بعد الحرب قابلة للتطبيق.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أنهم طالبوا بايدن بتوضيح كيف سيتحقق من تخفيف إسرائيل الخسائر بين المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في البيت الأبيض، حيث تمحور الحديث حول الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية، شدد بينيت على ضرورة منح إسرائيل الظروف والوقت لإكمال مهمة القضاء على حماس وتحرير الرهائن.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن بينيت سيلتقي في وقت لاحق اليوم وغدًا، بأعضاء الكونجرس الأمريكي.