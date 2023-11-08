وفد سوداني يبحث إمكانيات التعاون في التدريب مع الأكاديمية المصرية للطيران

استقبل اليوم الطيار مصطفى موافي عميد الكلية المصرية للطيران الدكتور حسن خلف الله رئيس مجلس إدارة كلية أم درمان للطيران والتكنولوجيا بدولة السودان الشقيق.

وحضر اللقاء كلاً من المهندس زين العابدين حسن العبد مدير إدارة الصلاحية والسلامة الجوية بسلطة الطيران المدني السوداني سابقاً ومستشار حاليا ً بكلية أم درمان للطيران والتكنولوجيا ،و المقدم خالد عبدالله الحسين ، مدرس بكلية أم درمان للطيران والتكنولوجيا وذلك فى مقر الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار أكتوبر .

وتناول اللقاء بحث أفاق التعاون المشترك بين البلدين فى شتى مجالات تدريب الطيران، وذلك بحضور كل من عميد كلية المراقبة الجوية ووكيل الكلية المصرية للطيران ووكيلة كلية الدراسات المتخصصة ومدير إدارة الصيانة بمركز صيانة الطائرات ،كما تم تقديم عرض توضيحي يتضمن شرح تفصيلي عن الأكاديمية وعن نشأتها وكلياتها والمطارات التى يتم التدريب العملي بها.

وتم عمل جولة تفقدية بالأكاديمية وأبدى الوفد السوداني إعجابه بمحاور العملية التعليمية والإمكانيات المتاحة بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وأعرب الوفد السوداني عن سعادته بهذه الزيارة متمنياً مزيداً من التعاون وتنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الإستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية فى مختلف مجالات الطيران المدني.