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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من بينها مطار دمشق الدولي .. هجوم جوي إسرائيلي على العاصمة السورية

صدى البلد

تداولت وسائل إعلام سورية ، اليوم الأربعاء، أنباء عن هجوم جوي إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال التليفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على بعض مناطق ريف دمشق.

وكشف التليفزيون عن أن هناك أنباء أولية عن غارات إسرائيلية تستهدف مطار دمشق الدولي.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية ان أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي علي غزة ارتفع الى أكثر من (10.700) شهيدٍ.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ 33 علي التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تمكّنها من إخراج 172 جريحا ومرافقا عبر معبر رفح البري للعلاج خارج قطاع غزة منذ مطلع نوفمبر الجاري.

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