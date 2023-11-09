نشرة المرأة والصحة.. لن تتوقعها.. طرق طبيعية لعلاج الدوخة في المنزل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروم؟

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي

الذرة الصفراء مصدر غني ليس فقط بالنشويات والسعرات الحرارية ، وإنما مصدر غني بالعديد من الفيتامينات ، مثل : فيتامين A ، وفيتامين E وفيتامينات B مثل النياسين والثيامين .ومصدر للعديد من المعادن ، مثل : الحديد والمغنيسيوم والنحاس والفوسفور والزنك.

لن تتوقعها.. طرق طبيعية لعلاج الدوخة في المنزل

تعد الدوخة من الأعراض الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص، وترجع إلى عدد من الأسباب، أبرزها الإفراط في تناول السكريات ارتفاع درجات الحرارة،وعدم اهتمام الشخص بتناول طعام صحي ومتكامل .. احيانا وغيرها، وعلى الرغم من ذلك يزداد البحث عن طرق علاج الدوخة'، حيث إن هناك نصائح اليومية التي تساعد في علاج الدوخة والوقاية منها في المنزل،ووفقا لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير طرق الوقاية من الدوخة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد المشروم.