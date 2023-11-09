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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. لن تتوقعها.. طرق طبيعية لعلاج الدوخة في المنزل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروم؟

المشروم
المشروم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي 

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كنز فيتامينات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 5 حبات من اللوز يوميا؟

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انتبه.. هذه الأعراض تشير للإصابة بالتوتر الدائم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوى؟

الذرة الصفراء مصدر غني ليس فقط بالنشويات والسعرات الحرارية ، وإنما مصدر غني بالعديد من الفيتامينات ، مثل : فيتامين A ، وفيتامين E وفيتامينات B مثل النياسين والثيامين .ومصدر للعديد من المعادن ، مثل : الحديد والمغنيسيوم والنحاس والفوسفور والزنك.

لن تتوقعها.. طرق طبيعية لعلاج الدوخة في المنزل

تعد  الدوخة من الأعراض الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص، وترجع إلى عدد من الأسباب، أبرزها الإفراط في تناول السكريات ارتفاع درجات الحرارة،وعدم اهتمام الشخص بتناول طعام صحي ومتكامل .. احيانا وغيرها، وعلى الرغم من ذلك يزداد البحث عن طرق علاج الدوخة'، حيث إن هناك نصائح اليومية التي تساعد في علاج الدوخة والوقاية منها في المنزل،ووفقا لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير طرق الوقاية من الدوخة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروم؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد المشروم.

 

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