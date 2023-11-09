هالوين ورقص وخمور.. ماذا حدث في حفل المنصورية؟.. تحقيقات واعترافات

فجرت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تفاصيل صادمة في أحداث حفل المنصورية التي نظمها عدد من طلاب مدرسة انترناشيونال احتفالات بـ"الهالوين" وانتهت بالقاء القبض على عدد من أهالي المنطقة بعد تعديهم بالضرب على المتواجدين بالحفل بسبب حالة الهرج وارتفاع الاصوات من داخل الفيلا التي شهدت الحفل.

وكشفت التحقيقات في قضية حفل فيلا المنصورية أو حفل sync، والمقيدة برقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة ان الحفل تم تنظيمه بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة، ولم يُخطر به أمنيًا وهو ما أدى إلى حدوث حالة الهرج والمرج في نهاية الحفل، كما سبق ذلك تناول الخمور داخل الحفل وتعاطي المخدرات.

مخدرات وخمور

واستجوبت جهات التحقيق يحيى.ع لاتهامه بتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل وإقامة وإدارة ملهى بغير ترخيص، وتقديم مشروبات روحية دون ترخيص.

وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق التهم المنسوبة إليه وقرر أنه قام بناء على طلب صديقه المتهم علي.أ ببيع بعض تذاكر الحفل لبعض الطلبة لقاء 900 جنيه لفئة من التذاكر و1400 جنية لفئة أخرى وقاما بتوريد ثمنها لشركة "بالس" كمقدم نظير وعد الشركة بأنها ستقوم بتنظيم حفل مجاني للطلاب بأحد الفنادق في يونيو القادم.

وأنكر المتهم وجود أي مواد مخدرة أو تعدٍّ بالحفل ولم يشاهد أية مشاجرات أو اعتداءات أو أسلحة سواء في الحفل أو محيطه كما لم يحدث أية وقائع خطف أو تحرش أو إطلاق أعيرة نارية.

رقص بس

كما استجوبت جهات التحقيق علي.أ بتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل مادي وإقامة وإدارة ملهى بغير ترخيص وتقديم مشروبات روحية بدون ترخيص.

وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق الاتهامات المنسوبة اليه، وقرر أنه اتفق مع شركة بالس على تنظيم الحفل بدون نفع مادي يعود عليه احتفالا بعيد الهالوين، وأنه حضر الحفل وكان يتضمن فقرات رقص فقط ولم يبصر أي مواد مخدرة أو مشروبات كحولية.

وأشار المتهم أنه انصرف من الحفل قبل انتهائه ولم يشاهد أي مشاجرات أو اعتداءات أو أسلحة سواء في الحفل أو محيطه كما لم يحدث أية وقائع خطف أو تحرش أو إطلاق أعيرة نارية.

وتنامى المتهم إلى علمه بعد استيقاظه في اليوم التالي، أن هناك مشاجرة نشبت بعد الحفل، ولا يعلم تفصيلاتها ولا أطرافها، وبمواجهته بالمقاطع المرئية نفى حدوث أيها أمامه.

احتفال بالهالوين

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم الثاني، ويدعى شريف.أ، لاتهامه بتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل وإقامة وإدارة ملهى بغير ترخيص، وتقديم مشروبات روحية بدون ترخيص.

فأنكر المتهم، وقرر أنه اتفق مع سابقه على توريد معدات حفل للهالوين "أجهزة صوت وإضاءة" وأنه ذهب للحفل الحادية عشرة مساءً للاطمئنان على المعدات.

وأشار المتهم، إلى أن كان البعض يذكر أن هناك عربًا خارج الحفل يوقفون من يخرج من الحفل ومضايقتهم، إلا أنه خرج لاستبيان الأمر، ووجد أنها شائعات، ولم يكن هناك أحد بالخارج كما لم يحدث أي وقائع خطف أو تحرش أو إطلاق أعيرة نارية، وبمواجهته بالمقاطع المرئية نفى حدوث أيها أمامه.

مذيعة شهيرة وفيديوهات مفبركة

استجوبت جهات التحقيق المذيعة والشاعرة الأردنية رانيا فريج التي تبلغ من العمر 49 عاما على خلفية اتهامها بإذاعة شائعات عمدًا كان من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس واستخدام حساب عبر شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة.

وأنكرت المذيعة والشاعرة الأردنية رانيا فريج الاتهامات الموجهة إليها وقررت أمام جهات التحقيق أنها تعاطفت مع ما تردد بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن موضوع الحفل وأنها لم تقصد إشاعة ذلك أو الترويج له ولم تقصد الذعر الذي حدث بل حذفت المقطع المرئي حينما علمت بعدم صحة محتواه.

و رصدت أجهزة الأمن فيديو مذيعة وشاعرة أردنية تدعى رانيا فريج لترويجها فيديوهات لأخبار كاذبة عن واقعة حفل فيلا المنصورية وادعائها تعرض الفتيات للاعتداء والسرقة وبالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالفيديوهات وتم توجيه تهمة نشر أخبار كاذبة لها.