قاعدة الحرير الجوية شمالي العراق تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

قال مصدران أمنيان لـ"رويترز"، الخميس، إن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أميركية في شمال العراق.

وفي وقت سابق صباح الخميس، أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، بسماع دوي انفجار قوي في محيط مطار حرير في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأعلنت فصائل عراقية أنها دخلت في حرب ضد إسرائيل، واعتبرت القواعد العسكرية الأميركية في العراق أهدافاً لها، وذلك رداً على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونفذت الفصائل المسلحة، المنتمية لما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، عمليات قصف متواترة على بعض من تلك القواعد الأميركية، ومنها "عين الأسد" غرباً قرب الحدود السورية و"حرير" الواقعة في محافظة أربيل بشمال البلاد.