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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة مرعبة للشهداء في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، عن وصول عدد الشهداء في غزة إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها: "تمكنا من خروج 172جريحا ومرافقا عبر معبر رفح البري للعلاج بالخارج منذ مطلع نوفمبر".

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يدع شبرا في قطاع غزة دون استهداف خلال الساعات الماضية ما أوقع مئات الشهداء والجرحى.

وعلى جانب آخر، قال متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، اليوم خميس، إن الوكالة هي الجهة الوحيدة المتبقية لتقديم المساعدات بـ قطاع غزة.

وأضاف متحدث باسم الأونروا في غزة في تصريحات صحفية، أن احتياجات قطاع غزة كبيرة ولا يمكن تأخير وصول المساعدات الإنسانية عليها.

وأشار عدنان إلى أن مدارس الوكالة وصل إليها نحو 730 ألف نازح من مناطق قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وشدد عدنان على أنه يجب فتح معبر رفح لإدخال الوقود ووقف الكارثة في غزة، لافتا إلى أنه لم يبق سوى 8 مخابز تعمل في قطاع غزة بأكلمه.

وأوضح المتحدث باسم الأونروا، أن هناك 92 من موظفي الأنروا قتلوا و51 منشأة تضررت إثر القصف الإسرائيلي.

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