عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقد أولى حلقات الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" بجامعة عين شمس

عقد أولى حلقات الموسم
عقد أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" في ضيافة كلية الإعلام بجامعة عين شمس بحضور الدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام. 

يأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي 2023 - 2024 للمركز، وتحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة المركز.

txt

مكتب جوائز جامعة عين شمس يوصي باستمرار تقديم الدعم لإدارات العلاقات الثقافية

txt

آخر موعد للتقدم لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والأعلى للثقافة 2023

رحبت الدكتورة هبة شاهين، بالدكتور حاتم العبد، مدير المركز والحضور، حيث أشارت إلى أهمية المركز ودوره البارز في مساندة صناع القرار، مشيدة بمبادرة المركز بالانتقال إلى كليات الجامعة المختلفة لنشر الوعي السياسي والقانوني لدى قاعدة الشباب الجامعي. 

وأكدت على أهمية معرفة الإعلاميين بالمبادئ السياسية والقانونية العامة فضلًا عن الالتزام بميثاق الشرف المهني لمجال الإعلام.

تناول الكلمة عقب ذلك الدكتور حاتم العبد، الذي أكد على أهمية هذه الدورات التثقيفية لمعرفة الشباب بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات، وتناول مجموعة من المصطلحات الأساسية في علم القانون، مثل مفهوم الدولة وفروع القانون العام والخاص والمسؤوليات بأنواعها المختلفة مع كيفية تطبيق تلك المعارف في إطار العمل الإعلامي.

واستعرض مجموعة من المفاهيم والأفرع الأساسية في علم السياسة، وشؤون الحكم، والعلاقة بين الشعب والسلطة الحاكمة، والعلاقات بين الدول وبعضها التي تنظمها القوانين والمعاهدات الدولية، وأهم الظواهر والمتغيرات المؤثرة على السياسات الداخلية والخارجية.

كما تتطرق إلى الحرب على غزة، ودور القانون في حماية المدنيين، حيث ذكر أن السياسة تلعب دورًا أساسيًا في إدارة الأزمة في غزة، فمن المنظور القانوني، فلسطين أرض محتلة ويحق لشعبها المقاومة المسلحة لاسترداد أراضيهم واستعادة حريتهم، بينما لا يمكن بأي حال من الأحوال تصديق مزاعم إسرائيل بأنها في حالة دفاع شرعي عن النفس، بل هي ترتكب كافة أشكال جرائم الحرب المخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

بعد انتهاء كلمة الدكتور العبد، تم فتح باب المناقشة أمام الطلاب الحاضرين والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم. 
وفي نهاية المحاضرة قام الدكتور العبد، بتقديم شهادة تكريم إلى الدكتورة هبة شاهين، تقديرًا لاستضافتها الندوة.

عقد أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية3
عقد أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية3
عقد أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية2
عقد أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية2
عقد أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية1
عقد أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية1
عقد أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية
عقد أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية
مركز بحوث الشرق الاوسط الدورة التثقيفية أبجديات السياسة والقانون كلية الإعلام الموسم الثقافي 2023 - 2024 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

موضوعات متعلقة

"الميتافيرس والذكاء الإصطناعى".. ندوة بكلية الإعلام جامعة عين شمس

عميدة آداب عين شمس تستقبل نائبة ملحق سفارة الإمارات لشئون التعليم والتكنولوجيا

بحوث الشرق الأوسط: أحداث غزة إبادة جماعية من الاحتلال وليست حربا

فتح الالتماسات إلكترونيا على نتيجة الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات بحقوق عين شمس

ترشيحاتنا

وزير المالية: تشجيع تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر في المجالات الصناعية

الرئيس السيسي يصدق على بناء وتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

افتراءات طاردت فاتن حمامة.. تعرف على أخطر شائعة لـ سيدة الشاشة العربية

الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة لا يمكن تحمله واستمراره كارثة

غرامة 200 الف جنيه| تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التحرش

سقوط المتهمين بسرقة أموال من أجنبي بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ