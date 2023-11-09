الطائرة الإغاثية الأولى للشعب الفلسطيني تغادر السعودية إلى مطار العريش الدولي

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الأولى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ، اليوم الخميس، متجهة إلى مطار العريش الدولي.

وسيتم نقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إغاثية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا.

وتعد ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية أن هذه المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة.

وبين الدكتور عبد الله بن عبد العزيز أن هذا الجسر الجوي سوف يستمر خلال الأيام القادمة ويدرس المركز مدى إمكانية تسيير جسر بحري وفقًا للاحتياج وسرعة الوصول، مؤكدا الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن، وتجسد عمق العلاقات الأخوية وأواصر القربى المتينة التي تربط بين المملكة وفلسطين.