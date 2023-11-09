الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ11 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 11 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.