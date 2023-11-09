عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. اجتماع لوزراء الخارجية بالرياض للتحضير للقمة العربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب، للتحضير للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، السبت القادم، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتعقد القمة العربية الطارئة بناء على الطلب الرسمي الذي قدمته للامانة العامة لجامعة الدول العربية، دولتي فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية التى ترأس الدورة الحالية (32).فى العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.

القمة تبحث وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

ووفقا لتصريحات للسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، فإن القمة تأتي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الاعضاء.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر الجاري، بعد أيام معدود من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

أبو الغيط يحذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية

من جانبه حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، في بيان له قبل انعقاد القمة العربية الطارئة من انفجار كامل للوضع في الضفة الغربية بسبب إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القتل والقمع وتشديد الحصار على السكان، فضلاً عن تسليحها على نحو متزايد للمستوطنين الخارجين على القانون، بما يُنذر باندلاع المزيد من العنف.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن إسرائيل تشن حرباً حقيقية على الضفة سقط خلالها نحو 163 شهيداً فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من ألفي فلسطيني، ولا زالت سُلطات الاحتلال تُباشر عمليات قمع وإغلاق وحصار واستهداف للمدنيين في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة. 

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في مناطق واسعة من الضفة قد بلغ مستويات غير مسبوقة ولا يُمكن السكوت عليه، وأن العالم كله يُتابع وقائع مخزية لهجمات المستوطنين على بيوت الفلسطينيين ومحاصيلهم الزراعية، وقيامهم بقتلهم وإرهابهم وتدمير ممتلكاتهم وإخراجهم من منازل سكنوها لعشرات السنين، وهي وقائع ممتزجة بعنصرية مقيتة وكراهية متأصلة للفلسطينيين، ويجب على الجميع إدانتها وفضحها وعدم السكوت عليها، لأنها تُمثل إهانة لكل إنسان يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر. 

أبو الغيط: حكومة الاحتلال تدفع بالأمور لحافة الهاوية 

وحذر أبو الغيط من أن حكومة اليمين الإسرائيلي يقودها المستوطنون وعمادها المشروع الاستيطاني، وهي تدفع الأمور إلى حافة الهاوية عبر حمايتها لهذه الممارسات وتسليحها للمستوطنين وتشجيعها لثقافة الإفلات من العقاب وقتل الفلسطينيين على الهوية، مؤكداً أن الهدف الحقيقي هو دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وتهجيرهم قسرياً على مراحل، وهو ما لن يحدث أبداً. 

ونقل رشدي عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أن ضم مناطق واسعة من الضفة بعد تفريغها من الفلسطينيين لا زال هدفاً إسرائيلياً، وأن الحكومة الحالية لن تتورع عن تطبيق الترانسفير لدفع الفلسطينيين خارج الحدود، مُشدداً على تضامنه الكامل مع موقف المملكة الأردنية الذي يقف ضد هذه السياسة بكل قوة، وكذا موقف الشعب الفلسطيني البطل، الصامد على أرضه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اجتماع تحضيرى الخارجين على القانون العاصمة السعودية الرياض العدوان الإسرائيلي إنعقاد القمة العربية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

مفاجأة مدوية للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

بيراميدز أمام الزمالك غير الأهلي.. ما هو سر تفوق الفارس الأبيض؟

حلمي النمنم: مقاومة المحتل واجب وطني وغير ذلك يعتبر خيانة.. شاهد

استشهاد 195 من الكوادر الطبية وتوقف الخدمة داخل 18 مستشفى بغزة

وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة والزراعات الشتوية

بعد 21 يومًا.. رئيس الحملة الانتخابية لـ السيسي يوجه رسالة للمصريين بالخارج

رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: رؤية مرشحنا تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ