رئيس جامعة الإسكندرية ووزير التعليم العالي بجنوب السودان يبحثان التعاون المشترك

استعرض رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، مع وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان الدكتور جبريل تشانجسون تشانج، بنود اتفاقية بدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بدولة جنوب السودان.



وذكرت جامعة الإسكندرية - في بيان اليوم /الخميس/- أن الجانبين قاما ناقشا بنود مذكرة التفاهم ومراجعة بنود الاتفاقية الإطارية تمهيداً لتحديد ميعاد التوقيع عليها واتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تشغيل الفرع بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة بالفرع.



كما ناقش الجانبان بعض المشاكل التي تواجه طلاب جنوب السودان الدارسين بجامعة الإسكندرية وسبل حل هذه المشكلات.



ويأتي اللقاء في إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية.