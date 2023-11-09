وصول طائرتي مساعدات لغزة من الأردن والسعودية إلى مطار العريش الدولي

وصل إلى مطار العريش الدولي اليوم الخميس طائرتين محملتان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووصلت طائرة أردنية محملة بالمواد الطبية والغذائية إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء .. كما وصلت طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش عبر الجسر الجوي من الدولي العربية والاجنبية لتخزبنها في مدينة العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.

قال الدكتو خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ، إن اجمالى عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي ، عبر الجسر الجوي 96 طائرة حتى أمس محملة بمساعدات من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية والتي يتم إدخالها تباعا إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.

103شاحنة :

وقد استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم 103 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات بالاضافة الى خمس مركبات اسعاف من دولة الكويت عبر معبر رفح.



تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وادوية.



وقد بلغ عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21/10/2023 حتى اللحظة إلى 753 شاحنة، اي ما يعادل حوالي 39 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بادخال الوقود حتى اللحظة .

