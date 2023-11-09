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استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة "صدى البلد"، شروق عادل، تغطية خاصة عن آخر التطورات في فلسطين، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم، أن كل 10 دقائق يستشهد طفل في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، ورصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين في غزة، بداية من السابع من أكتوبر الماضي.

وخرجت حوالي 60 مدرسة خرجت من الخدمة بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المباشر للمدارس في غزة، وأكدت النقابة أن هناك 44 شهيداً و 25 معتقلا في صفوف الصحفيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف، في وقت سابق، إن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد في قطاع غزة وما يزيد على 3 آلاف مفقود.

وأضاف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1025 مجزرة في غزة حتى اللحظة باستخدام أسلحة غير تقليدية وبعضها محرم دوليا، لافتا إلى أنه تم استشهاد 47 صحفيا و53 من الأئمة والوعاظ و18 من الدفاع المدني.


وأوضح معروف أن هناك 222 ألف وحدة سكنية تضررت من العداون وأكثر من 40 ألف وحدة تدمرت بالكامل في غزة، كما أنه تم رصد تدمير 56 مسجدا وتضرر 136 مسجدا آخرين إضافة لتضرر 3 كنائس.
وأشار إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أعلنت رسميا وفاة الشرعية الدولية وكل المنظمات الدولية التي تتشدق بحقوق الإنسان، منوها إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية بالكامل في غزة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

فلسطين غزة الاحتلال الاسرائيلي شروق عادل الغارات الإسرائيلية

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