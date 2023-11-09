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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الأبنية التعليمية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتسريع وتيرة العمل بمشروعات هيئة الأبنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحتليها والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذهم ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في حياة كريمة 

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط.
وقد تناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من خطة هيئة الأبنية التعليمية من مشروعات جاري العمل بها على أرض المحافظة سواء مشروعات تشرف عليها الهيئة كـ(الأسواق الحضرية ، والمواقف ، ووحدات الإطفاء ، ...) وغيرها أو تنفيذها كـ(بناء وإنشاء واحلال وتجديد ) المدارس بالقرى والمراكز فضلاً عن مناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما استعراض الاجتماع نسب ومعدلات الانجاز للوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات أو معوقات قد تظهر أثناء أعمال التنفيذ بما يضمن نهو الأعمال في المواعيد المقررة وفقاً للجداول الزمنية المحددة طبقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة على أن يتم التأكد من سلامة كافة الأعمال حتى الاستلام النهائي طبقاً للقانون.

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ووجه محافظ أسيوط بإستمرار العمل بهذه المشروعات ونهوها في أسرع وقت ممكن طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً ووفقاً للجدول الزمني المقرر لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن بالقرى المستهدفة وإحداث نقلة نوعية في حياتهم لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسة والهيئات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مشيراً إلى ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية لكافة مراحل العمل بالمشروعات.
جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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