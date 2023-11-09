غير اللحوم والدجاج.. أطعمة بسيطة لبناء العضلات

تميل الأطعمة التي تبني العضلات، مثل صدور الدجاج والسلمون والحليب والجبن والتوفو، إلى احتواء مستويات أعلى من البروتين، يمكن أن يأتي البروتين من مصدر حيواني (مثل اللحوم والبيض) أو من مصدر نباتي (مثل الفول والأفوكادو والفول السوداني).

يحتاج الجسم أيضًا إلى الكربوهيدرات، مثل مكرونة القمح الكامل أو الخبز، ليقوم بوظائفه، بالإضافة إلى الدهون الصحية الموجودة في الأطعمة مثل السلمون والتونة والأفوكادو.

تساعد هذه الأطعمة على تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل البدني أثناء التمارين وتساعد على تعافي العضلات بعد التمرين.

أكلات لبناء العضلات

التونة

التونة هي سمكة غنية بالأوميجا 3 وهي مصدر ممتاز للبروتين، والذي يمكن أن يساهم في تضخم العضلات، يمكن تناول هذا الطعام كوجبة خفيفة قبل أو بعد التمرين.

الحليب

الحليب غني بالبروتين والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، يمكن أن يحفز تقلصات العضلات ويحسن القدرة على التحمل أثناء التدريبات، مما قد يؤدي إلى مكاسب كتلة العضلات.

الفول السوداني

الفول السوداني هو مصدر للبروتين وكذلك المغنيسيوم (معدن مهم لتقلص العضلات)، وفيتامينات ب المعقدة (الضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم) ومضادات الأكسدة (التي تساعد على تعافي العضلات بعد ممارسة الرياضة.