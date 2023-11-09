نائبة: نثمن توجيهات السيسي بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية لدعم الفلسطينيين

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال عقد مؤتمراتها الصحفي الثاني، للإعلان عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة، عن توجيه المرشح الرئاسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين.

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان صادر عنها اليوم، إن الرئيس السيسي، دائما وابداً ما يضرب أروع الأمثله في الانسانية والوطنية والاخلاص تجاه المصريين والعرب، لافتة إلى أن موقف الرئيس السيسي العروبي لدعم الأشقاء مشرف ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السيسي هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، فهو أول من وضع القضية الفلسطينية على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كل محفل دولي أو مناسبة وطنية بضروروة وقف العنف واحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية .

وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي لحمتله الانتخابية بدعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، رسالة تأكيد للعالم اجمع بحرص المصريين قيادة وحكومة وشعبا علي تسخير وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسيطن، ورساله تأكيد علي أن فلسطين جزء من الأمن القومي المصري.

وناشدت نائبة حماة الوطن، جميع المصريين، الوقوف صفًّا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحمل علي عاتقة شرف ومقدرات وقضايا الأمة وهموم الاشقاء في الوطن العربي، وسعيه وعمله من أجل بناء مصر الجديدة التي يحلم بها المصريين، كما ناشدت جميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة سرعة الاستجابة لدعوات الرئيس لتقديم أوجه الدعم والمساعده والاغاثه للاشقاء في غزة، موجهة تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الرشيدة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه العروبي للأشقاء العرب في محنتهم.