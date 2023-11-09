حملة السيسي الانتخابية تؤكد 6 ثوابت مهمة وتعلن خبرا سارا للفلسطينيين

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، ثاني مؤتمراتها الصحفية، للإعلان عن الخطوات التي سوف نتخذها في المرحلة القادمة، مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات منذ تاريخ تدشين الحملة الرسمية.

حملة السيسي الانتخابية

وأكد رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي، أنه نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وخصوصًا في ظل تطورات القضية الفلسطينية، فقد تقرر وفقا لتوجيه السيد المرشح تسخير كافة الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا دعما لأشقائنا في فلسطين، داعيًا جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية.

كما أعلنت الحملة عن الاستمرار في مقابلة الخبراء في كافة المجالات والاستماع لرؤياهم وأفكارهم، في المجالات المختلفة ولبحث كافة الآراء المطروحة لتقوم مجموعة العمل المعنية بوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا لعرضها على السيد المرشح لتبنيها ضمن رؤيته الانتخابية.

ووجهت الحملة الرسمية الشكر لوسائل الإعلام والصحافة على حضورها، وعلى تغطيتها المستمرة للإجراءات والفاعليات المتعلقة بالحملة الرسمية وبالانتخابات الرئاسية بمهنية وموضوعية وحياد، وطلبت الحملة الحضور بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا قطاع غزة.

وأشار فوزي إلى أن المحددات الأساسية للحملة وفق ما وجه به السيد المرشح، فهي غير نمطية وقائمة على الحوار والتفاعل، ومرنة في تشكيلها وهيكلها التنظيمي، ومنفتحة على الجميع، وأي محب لمرشحنا فهو جزء من الحملة الانتخابية، كما أنها جامعة وعابرة للأحزاب والجهات والكيانات، وجوهرها الشباب سواء بداخل مكتبها الفني أو الكيانات الداعمة لها، موضحا أن "الحملة طلبت من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الحساب البنكي المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشح".

وأضاف المستشار فوزي، أن الحملة لمست تجاوبًا كبيرًا وتأييدًا واضحًا لموقف مرشحنا، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمرشحنا وبالنسبة للحملة ليست قضية انتخابية لا مجال فيها لأي مزايدات.

واستعرض فوزي خلال المؤتمر أرقام وإحصائيات اللقاءات التي تمت مع الخبراء الوطنين المستقلين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وغيرها من جميع الاتجاهات على مدار الشهر السابق من 8 أكتوبر 2023 وحتى أمس 8 نوفمبر 2023، إذ عقدت الحملة 75 لقاء منها ثلاث زيارات خارجية، كما ألتقت بـ 203 جهة تمثل مؤسسات واتحادات ونقابات من أيدولوجيات مختلفة، واستقبلت 1600 زائر بمقر الحملة الرسمية من فئات المرأة والشباب وطلبة الجامعات والعمال والفلاحين والرياضيين ورجال الصناعة والاستثمار وكذلك المثقفين والفنانين.

وأشار إلى أن الحملة التقت بـ 50 حزبا، و20 نقابة ما بين مهنية وعمالية، والكيانات الشبابية، فضلا عن استقبال عددًا من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاستماع لآرائهم، وذلك تمهيدًا لتجميع وثيقة تشمل تحديات المواطنين المصريين سواء من الناحية الفئوية أو الجغرافية، وتسليمها لمرشحنا الرئاسي.

المصريين في الخارج

كما عقدت الحملة عدة لقاءات مع المصريين في الخارج لبحث سبل التفاعل الدائم، فضلا عن وفودًا من سفراء بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى لقاء موسعا مع السفير الفلسطيني بالقاهرة وأعضاء السفارة، مؤكداً أن رؤية السيد المرشح عبد الفتاح السيسي، للمرحلة المستقبلية تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية وستكون جامعة وطموحة تحمل كثيرًا من الأمل، وتتطلب كثيرًا من العمل، لكنها تضمن الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا.

وردا على عدد من الأسئلة الصحفية، أكد المستشار فوزي أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية من الناحية الدستورية أو القانونية ولا مجال أن يكون هناك أي احتمال لتأجيلها خاصة في ظل حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به الدولة.

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية، أن المصريين بالخارج هم محل اهتمام وتقدير من قبل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؛ كونهم حلقة وصل ما بين البلاد التي يعيشون فيها ووطنهم الأم وهم سفرائنا في الخارج أيضا.

وأشار فوزي إلى أن التصويت للمصريين بالخارج جائز ببطاقة الرقم القومي حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، لأن ذلك من الضوابط التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، داعيا إلى المشاركة الواسعة في الاستحقاق الانتخابي؛ لأنه سيكون اصطفافًا وطنيًا للدفاع عن الوطن ومقدراته وسط ما يحدث في المنطقة، مشددا: "ندعو الجميع للتواصل مع الحملة، نتجمع جميعًا تحت هذا الوطن الغالي".

وأكد المستشار فوزي، أن البلد مؤمن في كافة حدوده، وهناك استقرار تام، ولا مجال لطرح فكرة تأجيل الانتخابات، وهذا أمر قاطع، كاشفا عن رؤية المرشح الرئاسي وأنها تشمل محاور اقتصادية وسياسية ومجتمعية سيتم الإعلان عنها في شكلها التفصيلي في المؤتمر الصحفي القادم، وهي رؤية طموحة تحمل كثيرا من الأمل، وستضمن لنا الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل للجميع، وسوف تقوم الحملة السبت المقبل بعرض نشاط الحملة وخطتها التنفيذية.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقد اجتماعا بعد ظهر الأربعاء 8 /11 /2023 برئاسة المستشار/ حازم بدوي ـ نائب رئيس محكمة النقض، حيث استعرضت الهيئة خلال اجتماعها اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون وفقاً لأولوية تقديمهم لأوراق الترشح.

ووافق المجلس على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبد السند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.

الهيئة الوطنية للانتخابات

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لـ الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، اليوم الخميس، وذلك إيذانا بانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارا من اليوم وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر حيث ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و 11 و 12) من شهر ديسمبر.

وقد تسلم وكلاء المرشحون خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات، باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي: الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و 5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.

وينص القانون على أنه: "لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية".

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كافة الإعداد للترتيبات اللازمة لتشكيل اللجان الانتخابية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، واللجان الفرعية التابعة لكل منها، والتي يتولى الإشراف عليها أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب كافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية في أعقاب انتهاء المدة القانونية المحددة للتنازلات، والمقرر لها يوم 15 نوفمبر الجاري، فضلا عن التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية لتحديد مقار المراكز الانتخابية.

المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي

المستشار فوزي

حملة السيسي

حملة السيسي

حملة السيسي

حملة السيسي