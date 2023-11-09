قرار مهم من حملة السيسي الانتخابية بشأن الأوضاع القائمة في قطاع غزة

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تضامنها الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك في ظل الأحداث الجارية في فلسطين.

وقررت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تسخير كافة الإمكانيات والجهود لخدمة القضية الفلسطينية، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لتكثيف المساعدات المقدمة لإغاثة أهالي قطاع غزة، وذلك بناءً على رغبة مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقالت الحملة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن هذا القرار ينبع من واجبنا الإنساني والأخلاقي تجاه إخوتنا الفلسطينيين، فهم يعيشون تحت ظروف قاسية ومأساوية.

وشددت الحملة: "نحن نؤمن بأن التضامن العربي يمكن أن يكون السبيل لتخفيف معاناتهم وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة".

وعقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، ثاني مؤتمراتها الصحفية، للإعلان عن الخطوات التي سوف نتخذها في المرحلة القادمة، مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات منذ تاريخ تدشين الحملة الرسمية.

حملة السيسي الانتخابية

وأكد رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي، أنه نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وخصوصًا في ظل تطورات القضية الفلسطينية، فقد تقرر وفقا لتوجيه السيد المرشح تسخير كافة الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا دعما لأشقائنا في فلسطين، داعيًا جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية.

كما أعلنت الحملة عن الاستمرار في مقابلة الخبراء في كافة المجالات والاستماع لرؤياهم وأفكارهم، في المجالات المختلفة ولبحث كافة الآراء المطروحة لتقوم مجموعة العمل المعنية بوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا لعرضها على السيد المرشح لتبنيها ضمن رؤيته الانتخابية.

ووجهت الحملة الرسمية الشكر لوسائل الإعلام والصحافة على حضورها، وعلى تغطيتها المستمرة للإجراءات والفاعليات المتعلقة بالحملة الرسمية وبالانتخابات الرئاسية بمهنية وموضوعية وحياد، وطلبت الحملة الحضور بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا قطاع غزة.