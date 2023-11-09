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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من جنوب لبنان.. قصف صاروخي على منطقة أصبع الجليل

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه منطقة أصبع الجليل في إسرائيل.

 

وكان ‌‏مجاهدو حزب الله اللبناني  استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة.‏

 

‏وأكد الحزب في بيان له ان ذلك يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة الشريفة.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني أن المقاومة الوطنية استهدفت موقع العدو الإسرائيلي في المطلة بالصواريخ الموجهة حيث تحقق فيه إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة اللبنانية موقع العدو الإسرائيلي في مسكاف عام حيث دارت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في المنطقة.

فيما اطلقت المقاونة اللبنانية وابلا من الصواريخ  تجاه "شتولا" بالجليل الغربي.

كما استهدف حزب الله بصاروخ موجه ثكنة راميم الإسرائيلية قبالة بلدة مركبا بالقطاع الأوسط لجنوب لبنان .

 

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