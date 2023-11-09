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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. طائرات بدون طيار تستهدف قاعدتين أمريكيتين وعبوة ناسفة تفجر دورية

صدى البلد

قال مصدران أمنيان لرويترز إن عبوة ناسفة استهدفت دورية مشتركة للقوات الأمريكية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي قرب مدينة الموصل بشمال العراق.

 

على بعد نحو 50 ميلاً شرقاً، في مدينة أربيل، استهدفت طائرة مسيرة مسلحة قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف القوات الأميركية، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها، بحسب مصادر أمنية.

 

وإلى الجنوب، قال مصدران بالجيش العراقي، إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة الأسد الجوية، حيث تتمركز القوات الأمريكية أيضًا، أسقطت طائرة مسيرة مسلحة.

 

يأتي ذلك بعد أن ضرب الجيش الأمريكي منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

 

كان جو بايدن قد قال إن الولايات المتحدة ستضرب أهدافًا مرة أخرى إذا لزم الأمر، بعد موجة من الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف هناك وفي العراق. 

 

وجهت القوات الأمريكية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، ضربات لمنشأة لتخزين الأسلحة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

 

 قدم البيت الأبيض تحديثًا، قائلًا إن الضربات تهدف إلى ردع الانفصاليين المدعومين من إيران عن استهداف الأفراد الأمريكيين في المنطقة.

 

 قال المتحدث باسم الربيت الأبيض جون كيربي لشبكة سي إن إن: نعلم أن ذلك كان له تأثير عملي على قدرتهم على تسليح هذه الجماعات، وأيضاً على إرسال إشارة ردع قوية. 

 

 أضاف: "هذه الجماعات أمامها خيار: إذا أرادت مواصلة مهاجمة قواتنا في العراق وسوريا، فعليها أن تواجه العواقب المترتبة على ذلك".

 

 قال: "نعلم أن الحرس الثوري الإيراني متورط بشكل مباشر في مساعدة هذه الجماعات على اتخاذ بعض القرارات التي يقومون بها، وفي الواقع، توجيه بعض هذه الهجمات". 

 

نفت إيران تورطها، وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني إن الجماعات الانفصالية كانت ترد على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

 

قال إرافاني في مقابلة مع شبكة سي إن إن "إنه رد فعل طبيعي من جانب جماعات المقاومة. إنه قرارهم الخاص وبتوجيههم الخاص".

 

 تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 40 مرة على الأقل في العراق وسوريا من قبل القوات المدعومة من إيران منذ بداية أكتوبر.

 

أصيب خمسة وأربعون جنديا أمريكيا بإصابات دماغية أو جروح طفيفة. ولم يكن انتقام الأمس هو الأول، حيث نفذت القوات الأمريكية ضربة في المنطقة في 26 أكتوبر.

دورية مشتركة للقوات الأمريكية جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الموصل العراق

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