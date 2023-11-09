هجمات بسوريا والعراق..البنتاجون يعلن إصابة عدد كبير من قواته ويحذر من الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، إن 56 جنديا تعرضوا لإصابات طفيفة أو ارتجاج دماغي في 46 هجوما في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر.

وأوضح “البنتاجون”، أنه “إذا استمرت الهجمات ضد قواتنا فلن نتردد في اتخاذ إجراءات ضرورية إضافية لحماية أفرادنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أمريكا ستضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا مرة أخرى إذا اضطررنا لذلك.

بدوره، علق البيت الأبيض، على الهجمات المستمرة من الفصائل في سوريا والعراق علي القواعد العسكرية الأمريكية، قائلا إن أمريكا لا تسعى لتصعيد الصراع لكن على الفصائل بسوريا والعراق مواجهة العواقب.

وأضاف أن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الجماعات الانفصالية في سوريا والعراق مواجهة عواقب الهجمات على القوات الأمريكية”.

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا تهدف إلى الرد وتستهدف الأسلحة والذخيرة.