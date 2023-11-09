تدمير البنية التحتية للاحتلال.. قراصنة إيرانيون يستهدفون إسرائيل

يستهدف القراصنة المرتبطون بإيران المنظمات الإسرائيلية بشكل مطرد منذ ما قبل الحرب، ولكن لا يبدو أنهم صعدوا هجماتهم بشكل كبير، كما يقول باحثون في مجال الأمن السيبراني.

في تقرير صدر اليوم، قالت مايكروسوفت إنها تتبعت حالتين فقط في الآونة الأخيرة يبدو أن قراصنة إيرانيين حاولوا فيهما شن هجمات إلكترونية مدمرة على البنية التحتية الإسرائيلية.

وفي كلتا الحالتين، جاءت الاختراقات بعد أكثر من أسبوع من بدء الصراع، وبالغت شخصيات المتسللين عبر الإنترنت بشكل كبير في نجاحهم وقدرتهم، حسبما قالت مايكروسوفت.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه على الرغم من أن إيران تمول حماس، إلا أنه لا يوجد دليل مباشر على تورط إيران في هجومها المفاجئ على إسرائيل الشهر الماضي.

في تقرير مختلف نشر اليوم أيضا، قالت شركة الأمن السيبراني “Crowdstrike” إنها شاهدت قراصنة إيرانيين يستهدفون شركات في قطاعي النقل والتكنولوجيا في إسرائيل مؤخرا، لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسنوات قبل الصراع الحالي أيضا.