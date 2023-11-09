الأمم المتحدة تحذر من نزوح جماعي محتمل في لبنان

حذرت وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة من احتمال حدوث نزوح جماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

قالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن عشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا بالفعل بسبب الاشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها تسعى للحصول على 481 مليون دولار للدمار غير المسبوق في غزة وللاحتياجات المتزايدة في الضفة الغربية.

قال المفوض العام للأونروا: "بعد مرور شهر على الحصار المشدد والحرب الوحشية، أصبحت الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة. وهي تنمو كل ساعة".

سيتم استخدام هذه الأموال لتوفير المساعدات الغذائية الأساسية والمأوى والمياه والصرف الصحي لنحو 1.6 مليون شخص في غزة.

قالت الأونروا إن الرعاية الصحية الأساسية والحماية لسكان الضفة الغربية ستستفيد أيضًا من هذا التمويل.

وأضاف أن لبنان بحاجة إلى الأموال تحسبا لنزوح جماعي محتمل للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مناطق صيدا وصور في الجزء الجنوبي من البلاد.