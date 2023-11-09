سمير فرج: التاريخ سيذكر ما فعله الرئيس السيسي خلال لقائه أنتوني بلينكن

أكد اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الإستراتيجي، أن التاريخ سيذكر ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، وإذاعة المباحثات على الهواء مباشرة، وسيذكره التاريخ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أراد في ذلك الوقت عدم المزايدة على دور مصر في القضية الفلسطينية.

وقال سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن موقف مصر واضح وثابت ولن يتغير، مؤكدا أنه لن توافق على عبور الرعايا الأجانب والـ 50 أمريكيا من معبر رفح إلا بعد عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الدولة المصرية

وتابع المفكر والخبير الإستراتيجي، أن مصر ترفض رفضا قاطعا التهجير القسري لسكان قطاع غزة، ورفض كل الإغراءات فيما يتعلق في هذا الملف، وهو ما زاد من شعبية الرئيس السيسي أكثر وأكثر داخل الدولة المصرية