شقيقان ينهيان حياة ابن عمهما للخلاف على قطعة أرض أملاك دولة ببنى سويف

أنهى شقيقان من قرية السعادنة ،التلبعة لمركز بني سويف ، على حياة بن عمهما " شاب يعمل " سائقا "بعدما تعديا عليه بالضرب بعصا غليظة "شومة" على رأسه بعزبة ابوحمد " التابعة لقرية السعادنة بمركز بنى سويف ، بسبب النزاع على قطعة أرض " املاك دولة ".



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مركز شرطة بنى سويف بلاغًا من الأهالى بالعثور على شخص ملقى بجثته فى وسط الزراعات وبه جروح وإصابات. تم إخطار اللواء أسامة حلمى ، مدير أمن بنى سويف ، بالواقعة، فأمر بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها رجال المباحث أنه وراء ارتكاب الواقعة ابنا عم المجنى عليه، فتم القبض عليهما

وتبين من التحريات الاولية ان المجنى عليه يدعى ايهاب حسين ابوبكر حمد ، 23 سنة وانه كان مقررا زفافه على عروسته فى شهر يونيه القادم واثناء وجوده فى ارض املاك دولة بعزبة ابوحمد المتاخمة لقريته السعادنة التابعة لمركز بنى سويف فوجىء بوجود نجلى عمه عبدالرحمن واحمد فى الارض فنشب نزاع بينهما على ملكية الارض وكان مع احد المتهمان عصا "غليظة عبارة عن " شومة " ضربا بها المجنى عليه واردوه قتيلا فى الحال .

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على كلا من " عبدالرحمن .ع.س" وشقيقه احمد، المتهمان فى واقعة قتل المجنى عليه فى الارض وتم تقديمهما الى النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهمان تشريح جثة المجنى عليه لبيان ما بها من إصابات والتصريح بدفن الجثة بعد التشريح والاستماع الى أقوال والد المجنى عليه وعمه ، والتحفظ على أداة الجريمة.