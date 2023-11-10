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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح يصدم الزمالك بشأن انضمام أحمد فتوح لمعسكر المنتخب

فتوح
فتوح

تحدث عامر العمايرة المتخصص في اللوائح الرياضية، عن استدعاء أحمد فتوح لاعب الزمالك لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 يومي 16 و19 نوفمبر الجاري.


وكتب عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "هل أخطا البرتغالي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري بضم لاعبي نادي الزمالك محمد صبحي و أحمد فتوح الموقوفين من إدارة ناديهم قبل إجابة هذا السؤال هل إخطار نادى الزمالك قرار الإيقاف و مدته لرابطة الأندية و الاتحاد المصري وفقاً للمادة 44 من لائحة مسابقات الرابطة.

وتابع "المادة 44 "يحق للنادي إيقاف لاعب أو اكثر من لاعبيه لأسباب داخلية، فإذا قام النادي بإخطار الرابطة بالإيقاف للاعتماد ويعتبر الإيقاف ساري المفعول حتى تنتهي مدته.

واضاف "لا يحق للنادي الرجوع عن قراره بعد ذلك الا بعد موافقة ادارة المسابقات عليه"

واستكمل "أولا الزمالك لم يخطر الرابطة و الاتحاد بالايقاف و مدته لأنه على يقين فى أى لحظة ممكن يلغى الايقاف و المسامح كريم.

واختتم "ليه تلوم فيتوريا و أنت إدارتك لم تقوم بتنفيذ اللوائح، ثالثا وكمان من حق فيتوريا ضم اللاعبان إذا رآه ضمهم من مصلحة المنتخب و حدث ذلك من قبل بالمنتخب أثناء ولاية كابتن الجوهري مع إبراهيم سعيد و كابتن حسن شحاته مع عصام الحضري.

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