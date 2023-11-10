أول تعليق من اتحاد الكرة بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

علق عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على استدعاء ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي لمعسكر المنتخب استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

وقال عامر حسين فى تصريحات تلفزيونية "أن روي فيتوريا يفكر بشكل جيد، ويتخذ قراراته بعد دراسة جيدة، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي هو صاحب الرأي الأول والأخير، واتحاد الكرة لا يتدخل مطلقًا في عمله.

وأكد "ان أعضاء اتحاد الكرة لا يعرفون أي شيء عن قراراته واختياراته، ولم يتدخل معه أحد في اختياره لـ فتوح ومحمد صبحي ثنائي فريق الزمالك".

وينطلق معسكر منتخب مصر من 13 نوفمبر وحتى 21 من الشهر ذاته، على أن تكون مباراة جيبوتي يوم 16 نوفمبر، بينما سيراليون يوم 19، في إطار منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال 2026.