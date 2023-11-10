امتى تعمل صيانة لعربيتك ؟ .. تعرف على أهم الأعطال |فيديو

يعتمد الكثير من الأشخاص على سياراتهم يوميًا لتلبية احتياجاتهم الشخصية والمهنية،ولكن مع مرور الوقت واستخدام السيارة، قد تواجه بعض المشاكل والأعطال التي قد تؤثر على أداء السيارة وسلامتها.

لذلك، يجب على أصحاب السيارات فهم أهم الأعطال الشائعة ومواعيد الصيانة اللازمة للحفاظ على السيارة في حالة جيدة.

ومن أهم أعطال السيارات الشائعة التي يمكن أن تواجه السيارة تعطل الترموستات واعطال في الفتيس لعدم تغير او تزويد اصحاب السيارات لزيت الفتيس عدم عمل الصيانات في مواعيدها المنتظمة.

وللحفاظ على أداء السيارة وتجنب الأعطال، يجب اتباع جدول منتظم للصيانة. ومن الصيانات الأساسية التي يجب الانتباه إليها:

ينصح بتغيير زيت المحرك بانتظام وفقًا للمسافة المقطوعة أو الوقت المنصوص عليه في دليل المالك أو توصيات الشركة المصنعة،و يجب استبدال فلاتر الهواء والوقود والزيت بانتظام لضمان تدفق نظيف وصحيح للمواد الخام إلى المحرك.

يجب فحص بطارية السيارة بشكل دوري واستبدالها إذا كانت ضعيفة أو تفقد قدرتها على الشحن بشكل صحيح، فحص وتوازن الإطارات: يجب فحص الإطارات وضبط الضغط وتوازنها بانتظام لضمان قيادة آمنة وتجنب التآكل غير المتساوي، فحص نظام الفرامل واستبدال التيل وزيت الفرامل حسب الحاجة.

في البداية يقول الاسطي فرج صاحب إحدى ورش الميكانيكا يجب عمل صيانة للسيارة كل 30 ألف كيلو ويتم تغيير البوجيهات كل 15 ألف كيلو وسير الكاتينه بيتم تغيره عند 60 ألف كيلو في السيارات الزيرو ثم يتم تغيره بعد ذلك كل 30 ألف بسبب تآكل التروس ويجب تغييره كل 6شهور للسيارات المركونة ولم تستخدم.

وأضاف فرج الغرض من الترموستات في السيارة هو غلق وفتح دورة المياه لتبريد السيارة ولكن في بعض الحالات بيتم الغائه من السيارة عندما يتسبب في مشاكل بسبب تعليقه موضحا ان في مصر الجو مختلف عن الدول الاخري لذلك يمكن الاستغناءعن الترموستات .

وأشار الأسطي فرج أن زيت الفتيس بيتم تغيره كل فتره أو زيادته في حالة نقصانه ويجب ان يتم تغير الزيت بزيت اصلي لعدم تسبب الزيت الجديد في اعطال للسيارة موضحا ان بيتم سحب زيت الفتيس عن طريق شفاتات لعدم حدوث تلف الفتيس من الرايش الذي بيكون موجود في الزيت بسبب الاحتكاكات .