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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليق اللافتات الدعائية بالأقصر للمرشح الرئاسي رقم 1

تعليق اللافتات الدعائية
تعليق اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي رقم 1

في أعقاب اصدار الهيئة الوطنية للانتخابات ، بالأمس  القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين  وبالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تبدأ في نفس اليوم.

بدأت أعمال تعليق اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 1 رمز النجمة 
وانتشرت بميادين وشوارع محافظة الأقصر لافتات الدعاية الانتخابية للرئيس السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك مع بدء الدعاية الانتخابية في السباق الرئاسي، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وملأت شوارع وميادين الأقصر صور لافتات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والرمز الانتخابي له "النجمة" وذلك في ميادين الملك عبد الله التجارة  سابقاً وصلاح الدين وميدان المساحة فيما تستعد امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر لتعليق لافتات  بميدان أبو الحجاج وميدان الشيراتون وشارع التليفزيون والعديد من الميادين والشوارع في مختلف انحاء محافظة الأقصر .


وكانت انطلقت بالأمس الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميا.

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