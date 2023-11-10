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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسما شريف منير توجه رسالة خاصة لـ متابعيها عبر إنستجرام

أسما شريف منير
أسما شريف منير

وجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة خاصة لـ متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وكتبت أسما شريف منير:"الحمدلله الف مرة علي كل يوم يأتي ونحن بكامل عافيتنا".

كتبت أسما شريف منير عبر حسابها بخاصية ستورى على تطبيق “إنستجرام”: "كل يوم أربع كنت بسهر مع صحابي، وكل مرة حتى لو بنبسط يوميها، تاني يوم بيكون يوم وحش أوي وكل مرة أقول مش هروح وبضعف وبروح".

 

وأضافت: "بقالي 12 يوم مرحتش، وده بدأ بإني حاسة إني عمري ما هعرف أرقص وأهيص في الوقت الصعب ده، وبعدين بقى إحساس ليه علاقة بيا أنا واختياراتي، والنهارده رحت مسجد صالح الجعفري صليت ورحت بعديها مقام الإمام الحسين صليت العشاء، وكان إحساس في منتهى الهدوء والسكينة وقلبي كان مطمن وسعيد".

وتابعت: "وأنا راجعة البیت عديت من حنب المكان اللي كنت بسهر فيه، قعدت أسبح لحد ما روحت وحسيت كأني طلعت الأولى على المدرسة، إحساس کده مليان قوة وانتصار على الشيطان وعلى نفسي، وده مش عشان أنا ضد السهر، خالص، بس أنا ضد إن يبقي دا محور حياتي ويوم ثابت کده، التوازن مهم في كل حاجة، وانا اتلهيت جدا، فمبسوطة إني كل شويه بفوق وبصلح واحدة واحدة".

واختتمت: "أنا بقول الكلام ده عشان عارفة إن في ناس زيي محتاجين يعرفوا إنهم مش لوحدهم وإن هييجي عليك وقت تحس إنك محتاج تفوق وساعتها حقيقي هتكون سعيد بجد مش من برا بس ولا في السهرة بس، السعادة هتملا قلبك كله.. ربنا يهدينا كلنا يا رب.. يلا قوموا نصلي الفجر حاضر".

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