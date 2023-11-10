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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرابطة الطبية الأوروبية: الأوضاع في غزة مأساوية وإيطاليا ترسل سفينة مجهزة كمستشفى

غزة
غزة

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، إنَّ الوضع الصحي بقطاع غزة منذ الأيام الأولى للحرب، كارثية، لنطلق نداء فوري للحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية الأخرى، أن القطاع بحاجه إلى مستشفيات متحركة وأدوية.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، خلال مداخلة هاتفية على القناة «القناة الأولى»، أن إيطاليا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي تستجيب لنداء الرابطة بشأن قطاع غزة، لتتعهد بإرسال سفينة مجهزة كمستشفى لاستقبال المصابين ضحايا القصف والعدوان، محملة بأكثر من 27 ألف طن مساعدات، ومزودة بمراكز طبية وأطباء متخصصين وتخدير وجراحة عامة وممرضين، بإجمالي 170 عامل منهم 30 بقطاع الصحة.

 
وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أنَّ الرابطة طلبت أن يكون ضمن الطاقم أطباء متخصصين بأمراض العظام وجراحة العصب وتجميل الحروق، لأن هناك أكثر من 19 مستشفى متوقفة عن العمل في قطاع غزة بجانب نقص الأطباء والعاملين بالصحة والمتواجدين يغطون 25% من المطلوب.

وتابع أن الوضع الصحي في غزة كارثي، وهناك حوالي 50 ألف امرأة حامل تفتقرن للرعاية الصحية، لافتاً إلى أنَّ وفيات الأطفال تشكل أكثر من 40% من إجمالي الوفيات، ونقص الأدوية للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك أكثر من 350 ألف يحتاجون للغسيل الكلوي.

وكشف عن توقف المستشفيات بسبب نقص الوقود والطاقة، خاصةً مستشفيات الأطفال وعلاج السرطان، وأن هناك 10 آلاف مريض بالأورام كانوا يتلقون العلاج بمستشفيات غزة والضفة، متوجها بالشكر إلى مصر لاستقبالها عدد من المرضى والجرحى لاستكمال العلاج.

وتابع «عودة»: «نكرر النداء للدول العربية والغربية أننا بحاجه إلى الأدوية والمستشفيات المتنقلة وإلى التبرع بالدم، والمياه النظيفة لأنَّ أهالي غزة يشربون المياه المالحة من البحر بجانب نقص الغذاء».
 

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