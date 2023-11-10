الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

أعلنت وسائل إعلام حزب الله اللبناني ، اليوم الجمعة، عنى قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات راميا ومروحين والبستان ويارين وبليدا جنوبي لبنان.

وفي هذا السياق، عبرت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان.

وقالت الوزارة اللبنانية في بيان: نحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الأبرياء والمرضى للخطر ما أدى إلى جرح أحد العاملين الصحيين وتضرر قسم الطوارئ، في تحدٍ صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية كافة".

وحملت الوزارة "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير المبرر والذي كان سيؤدي إلى نتائج كارثية لو ان القذيفة المدفعية التي استهدفت المستشفى انفجرت".

ودعت الصحة اللبنانية المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجباتها في ضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية"، مطالبة بإجراء تحقيق شامل وعادل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وختم البيان:"إن حماية الصحة والسلامة العامة هي من أسمى الواجبات الإنسانية، ويجب أن تكون فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية.