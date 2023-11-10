إلهام شاهين عن شخصيتها فى ألفريدو: أحب أقدم الأدوار اللى بيخافوا منها زمايلي

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بنجاح شخصية سوسو التى قدمتها فى مسلسل الفريدو الذى عرض على شاشة dmc.



وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة تيلفونية مع الإعلامية إنجي على في برنامجها أسرار النجوم أن شخصية سوسو من أصعب الشخصيات التى قدمتها فى مشوارها الفني، مشيرة أنها تهوى هذه النوعية من الأدوار.



وتابعت إلهام قائلة: أنا بحب أعمل الأدوار اللى باقى النجوم بيخافوا يعملوها لأن هذه الأدوار هي التى تصنع الفنان ولابد أن يبذل فيها مجهودا كى يقدمها على أكمل وجه.



وأضافت إلهام: أنها لا تخشى تقديم أى شخصية على الشاشة وخاصة الأدوار الشريرة أو الصعب كشخصية أم جهاد فى مسلسل بطلوع الروح أو شخصية تجعلني متقدمة فى السن مثل شخصية سوسو فى الفريدو.

مسلسل الفريديو

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

المسلسل بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.